Irmgard Griss - die Hofburg ist keine Ziel mehr für sie

Soll Van der Bellen wieder antreten? "Ja, warum nicht?", sagt Irmgard Griss.

OGH-Präsidentin. Leiterin der Hypo-Untersuchungskommission. Präsidentschaftskandidatin 2016, die es mit 18,9 Prozent nur knapp nicht in die Stichwahl schaffte. Neos-Mandatarin. Leiterin der Kindeswohlkommission. - Irmgards Griss' Karriere hat viele prominente Stationen. Im SN-Interview erklärt die 75-Jährige, warum sie keine zweite Hofburg-Kandidatur anstrebt, warum jene, die derzeit "Diktatur" schreien, keine Ahnung haben, was eine Diktatur ist, und warum Parteipolitik in der Justiz nichts verloren hat.

Soll Alexander Van der Bellen noch einmal als Bundespräsident antreten? Irmgard Griss: Ja, warum nicht? ...