IS-Anhänger wollte ICE-Züge zum Entgleisen bringen: Prozess in Wien

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wird am Dienstag am Wiener Landesgericht der Prozess gegen einen 44-Jährigen eröffnet, der als Anhänger der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) Anschläge in Deutschland geplant haben soll. Laut Anklage wollte der Iraker mit Wohnsitz in Wien 2018 ICE-Züge zum Entgleisen bringen, scheiterte aber zwischen Jänner und Dezember 2018 bei vier Versuchen bei der Umsetzung. Seine Frau ist als Beitragstäterin mitangeklagt.

Prozess gegen Iraker mit Wohnsitz in Wien