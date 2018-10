"Islam wird nicht neutral diskutiert"

Parallelgesellschaft, Kopftuchverbot, radikale Moscheen: Die Debatte über den sogenannten politischen Islam wird immer hitziger geführt. Doch hilft das im Kampf gegen Extremisten?

Der umstrittene deutsche SPD-Politiker und Buchautor Thilo Sarrazin stellt dieser Tage sein neues Buch vor mit dem Titel "Feindliche Übernahme", in dem er den Islam angreift. Die Regierung hat erst vor wenigen Tagen mit dem Verbot von radikalen Symbolen dem "politischen Islam" zum wiederholten Male den Kampf angesagt. Doch was ist "der politische Islam" und wie sehr ist er in Österreich auf dem Vormarsch? Auf diese Fragen gibt der renommierte und langjährige Islamwissenschafter Rüdiger Lohlker im SN-Gespräch Antworten.