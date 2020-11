Islamismus-Reporter: "Österreich braucht strengere Gesetze"

Sollen Islamisten die Staatsbürgerschaft verlieren? Ja, sagt der Investigativ-Reporter Shams Ul-Haq, der die Szene bestens kennt. Allerdings: So einfach ist das nicht.

Der Undercover-Reporter Shams Ul-Haq schleuste sich seit 2015 immer wieder undercover in Moscheen ein und mischte sich unter radikale Gläubige, auch in Wien, Graz und Salzburg. Die von dort ausgehende Gefahr sei zu lange unterschätzt worden, sagt Ul-Haq im SN-Gespräch.

Sie warnen seit Jahren davor, dass Islamistengruppen dabei sind, junge Muslime zu radikalisieren. War der Anschlag in Wien absehbar? Shams Ul-Haq: Für mich, ja. Ich habe ja schon in meinem Buch über die Moscheen 2018 gewarnt, dass in ...