Islamistisch motivierte Anschlagsgefahr für Wien

Die Wiener Polizei hat am Mittwochvormittag vor einer nicht näher konkretisierten Anschlagsgefahr in der Bundeshauptstadt gewarnt. "Aktuell werden Sie im Stadtgebiet vermehrt Polizeikräfte tw. mit Sonderausrüstung wahrnehmen", hieß es zunächst auf dem Twitter-Account der Wiener Polizei. "Grund ist eine nicht näher konkretisierte Anschlagsgefahr gegenüber Kirchen." Kurz darauf präzisierte sie, dass eine islamistisch motivierte Anschlagsgefahr in Wien herrsche.

BILD: SN/APA (FEATUREBILD)/HANS KLAUS TEC Die Polizeipräsenz in Wien wurde erhöht