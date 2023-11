Israel-Fahne am Grazer Rathaus beschädigt

Zwei junge Männer haben in der Nacht auf Donnerstag die auf einem Flaggenmast vor dem Grazer Rathaus aufgezogene Israel-Fahne mit einem Messer beschädigt. Die beiden waren offenbar auf ein Gerüst geklettert, um an die Fahne heranzukommen. Polizisten schritten ein, sie verfolgten die beiden. Einer entkam, der andere - ein in Graz lebender Syrer (17) - wurde in der an den Hauptplatz angrenzenden Schmidgasse festgenommen. Er gestand die Tat nicht, wie ein Polizist der APA sagte.

BILD: SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Syrer wollte in Graz israelische Fahne austauschen