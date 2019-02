Ist die ÖVP noch "christlich-sozial"?

Interview. Bettina Rausch, Präsidentin der politischen Akademie der ÖVP und Kurz-Vertraute, über die Eigendefinition der ÖVP.

Was heißt "christlich-sozial"? Bettina Rausch: Bettina Rausch: Dass wir auf Basis eines christlich-humanistischen Menschenbildes Politik machen. Das bedeutet, dass jeder Mensch Würde besitzt und dass diese Menschenwürde unverhandelbar ist.

Was bedeutet der zweite Teil, also "sozial"? Es herrscht oft die Vorstellung in Österreich, dass "sozial" mit "sozialistisch" gleichzusetzen wäre. Aber in der christlichen Soziallehre wird das Individuum gesehen und jeder soll nach seinen Möglichkeiten unterstützt werden, damit auch jeder wieder seinen Beitrag leisten kann. Und der dritte wesentliche Punkt in dieser Wertevorstellung ist die Subsidiarität. Das bedeutet: Probleme werden am besten so nahe wie möglich an den Menschen gelöst. Etwa in Familien, Gemeinden, Vereinen oder Unternehmen. Der Staat greift erst dann ein, wenn er die Dinge besser lösen kann.