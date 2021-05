Italienisch zum vorläufigen Matura-Abschluss

Mit den Klausuren in Italienisch ist am Montag der Haupttermin der diesjährigen Zentralmatura vorerst abgeschlossen worden. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es heuer außerdem von 7. bis 11. Juni Ersatztermine für jene Schüler, die ihre schriftliche Prüfung wegen Quarantäne, eines positiven Coronatests oder einer anderen Erkrankung versäumt haben. Endgültig beendet wird die Zentralmatura dann am 16. und 17. Juni mit den Kompensationsprüfungen für Schüler mit Fünfern.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS Es folgen noch Ersatztermine und Kompensationsprüfungen