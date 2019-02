IV will Wirtschaftswissen schon in Volksschule

Geht es nach der Industriellenvereinigung (IV), sollen Österreichs Jugendliche am Ende der Schulpflicht nicht nur gut Lesen, Schreiben, Rechnen und mit Digitalen Medien umgehen können, sondern sich auch in Wirtschaftsfragen auskennen. Dafür sollen sie "keine BIPs auswendig lernen", aber ab der Volksschule altersgerecht in das Thema eingeführt werden, fordert IV-Bereichsleiter Christian Friesl.

SN/APA/HANS PUNZ Kinder sollen schon in der Volksschule lernen, was ein Beruf ist