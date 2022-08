Ja-Wort auf Gut Aiderbichl: Johannes Hahn und Susanne Riess haben geheiratet

Die Hochzeitsglocken erklangen am Freitagnachmittag am Gut Aiderbichl in Henndorf. Der EU-Kommissar für Haushalt und Verwaltung, Johannes "Gio" Hahn (ÖVP), gab der ehemaligen Vizekanzlerin und Generaldirektorin der Wüstenrot Bausparkasse, Susanne Riess (FPÖ), das Ja-Wort.

SN/david faber Susanne Riess-Hahn und Johannes Hahn mit ihrem gemeinsamen Hund „Luis“. Das Paar hat ein Herz für Tiere und lebt in Schleedorf, Wien und Brüssel.