Jabloner rechnet mit langen Koalitionsverhandlungen

Justizminister Clemens Jabloner erwartet, dass die derzeit amtierende Übergangsregierung noch "bis in den Winter hinein" im Amt sein wird. "Das wird schon noch einige Zeit dauern", sagte Jabloner am Rande des EU-Justizministerrats in Luxemburg zu österreichischen Journalisten. "Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die einstweilige Bundesregierung im nächsten Jahr noch lange tätig sein wird."

SN/APA/ROBERT JAEGER Clemens Jabloner ist offiziell nicht mehr Vizekanzler