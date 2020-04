Jabloner sieht Kanzleramt bei Corona-Gesetzen in der Pflicht

Ex-Justizminister Clemens Jabloner nimmt in der Diskussion um die von vielen Juristen als problematisch eingestuften Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie das Bundeskanzleramt in die Pflicht. "Es ist ja nicht der Gesundheitsminister ganz allein auf weiter Flur", sagte er am Freitag im Ö1-"Morgenjournal". Das Kanzleramt sei für die verfassungsgemäße Vorbereitung aller Rechtsakte zuständig.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Der ehemalige Justizminister appelliert ans Bundeskanzleramt