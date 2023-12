16-Jähriger plante Anschlag gegen Wiener Synagoge

Wegen des dringenden Verdachts von Terrorplänen gegen eine Synagoge ist vergangene Woche ein 16-Jähriger in Oberösterreich festgenommen worden. Das haben Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und der Chef der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Omar Haijawi-Pirchner, am Montag in einer Pressekonferenz in Wien bekanntgegeben. Am Wochenende sei es auch zu Hausdurchsuchungen gekommen, so der Minister. Der Jugendliche befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Die Polizei griff laut DSN-Chef Haijawi-Pirchner am 7. Dezember zu