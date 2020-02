Jarolim verteidigt Justiz-Aktennotiz aus Jahr 1997

Die SPÖ ist nun überraschend selbst in die von der ÖVP hoch gekochte Diskussion über eine Aktennotiz aus dem Jahr 1997 eingetreten, in der davon die Rede ist, dass Sozialdemokraten für den Beruf des Richters motiviert werden sollen. Der langjährige Justizsprecher Hannes Jarolim begründete dieses Vorhaben in der "Zeit im Bild 1" am Sonntag damit, dass die ÖVP davor dasselbe gemacht habe.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Jarolim war laut Aktenvermerk bei dem Treffen dabei