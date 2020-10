Jeder sechste Uni-Student belegt mehr als ein Studium

Rund jeder sechste Student an einer Universität belegt mehr als ein Studium. Das zeigt ein Zusatzbericht zur Studierenden-Sozialerhebung 2019, der am Donnerstag bei einer Tagung präsentiert wird. Mehrfachinskriptionen gibt es demnach vor allem bei Studenten in den Geisteswissenschaften (28 Prozent) sowie in Wirtschaft und Verwaltung (24 Prozent), besonders selten sind sie bei Pharmazie- (zwei Prozent) bzw. Jus-, Ingenieurwesen- und Medizinstudierenden (je neun Prozent).

SN/APA/LUKAS HUTER Vor allem in Geisteswissenschaften sind Mehrfachinskriptionen beliebt