JETZT lukrierte 2018/19 keine Spenden über 2500 Euro

Die Liste JETZT hat in den Jahren 2018 und 2019 keine Spende in Höhe von 2.500 Euro oder mehr erhalten. Daher habe man mit heute, Dienstag, eine "Nichtmeldung" an den Rechnungshof abgeschickt, teilte die Gruppierung in einer Aussendung mit. Bis dato tauche JETZT auf der Spendenseite des Rechnungshofes nicht auf, weil die gespendeten Beträge eben unter die Nenngrenze fielen.

