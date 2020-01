Jihadisten-Prozess in Graz mit Zeugenbefragungen fortgesetzt

Im Grazer Straflandesgericht ist am Mittwoch der Prozess gegen elf mutmaßliche Jihadisten fortgesetzt worden. Den Angeklagten werden die Verbrechen der terroristischen Vereinigung, der kriminellen Organisation und der staatsfeindlichen Verbindung vorgeworfen. Eigentlich hätten Zeugen in Bosnien per Video befragt werden sollen, doch das kam nicht zustande. Die Verhandlung wurde erneut vertagt.

SN/APA (Archiv)/ERWIN SCHERIAU Prozess gegen elf Islamisten wird fortgeführt