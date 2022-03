Johannes Rauch wurde als Gesundheitsminister angelobt

Der langjährige Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch (Grüne) wurde am Dienstag in der Präsidentschaftskanzlei als neuer Sozial- und Gesundheitsminister angelobt. Im Anschluss wird ihm sein Amt vom zurückgetretenen Ressortchef Wolfgang Mückstein (Grüne) übergeben und er stellt sich dem Nationalrat vor.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lobte den neuen Gesundheitsminister im Maria-Theresien-Zimmer in der Wiener Hofburg an. Die Zeremonie dauerte nicht einmal eine Viertelstunde, ging unaufgeregt und eher still über die Bühne. Der Bundespräsident sagte: "Auch wenn der Krieg in der Ukraine zu Recht die Nachrichten dominiert, ist die Coronapandemie immer noch Teil unseres Lebens." Es gebe immer noch eine hohe Anzahl an Coronapatienten in den Krankenhäusern. Die Gesundheitskrise könne nur gemeinsam bewältigt werden, im Mittelpunkt stehe aber der Gesundheitsminister - "es ist keine leichte Aufgabe und geht ohne Zweifel an die Belastungsgrenze der einzelnen Persönlichkeit". Zum Nachfolger von Wolfgang Mückstein sagte Van der Bellen: "Lieber Herrr Rauch, Sie sind schon lange in der Politik tätig, man braucht einen langen Atem, vielleicht helfen Ihnen Ihre sportlichen Betätigungen dabei, die alle auf Ausdauer ausgerichtet sind, etwa das Skitourengehen." Er wünschte ihm für seine neue Aufgabe "das Allerbeste". Alexander Van der Bellen bedankte sich bei Wolfgang Mückstein für seine Arbeit "in dieser schwierigen und herausfordernden Zeit".