Josefstadt-Direktor angesichts Hörbigers Video "ratlos"

Das Video, in dem Schauspielerin Christiane Hörbiger ihre Unterstützung für ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz ausdrückte, sorgt weiter für Gesprächsstoff. Am Dienstag äußerte sich Herbert Föttinger, Direktor des Theaters in der Josefstadt, zur Causa. "Mich macht diese Videobotschaft ratlos", erklärte er gegenüber der APA. Vor allem stoße er sich an Hörbigers Verwendung des Wortes "Wir".

