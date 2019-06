Journalisten kritisieren "Message Control" der Regierung

Die von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein an ihre Minister verteilten "Grundregeln der Medienarbeit" sorgen für Kritik von Journalistenorganisationen. Der Presseclub Concordia und die Vereinigung der ParlamentsredakteurInnen appelliert an die Übergangskanzlerin, die "Message-Control-Anweisung" an ihr Kabinett zurückzunehmen. Diese führe nämlich zu einer intransparenten Regierungspolitik.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Journalistenvertreter fürchten intransparente Regierungspolitik