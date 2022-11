Jüdische Gemeinde braucht Förderungen für Sicherheit

Die Israelitische Religionsgemeinschaft muss den Großteil ihrer öffentlichen Förderungen für Sicherheitsmaßnahmen ausgeben. Das geht aus dem Umsetzungsbericht zum österreichisch-jüdischen Kulturerbegesetz hervor, der am Montagvormittag von IKG-Präsident Oskar Deutsch und Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) in einer Pressekonferenz präsentiert wurde. Alleine die Wiener Gemeinde wendet so viel Geld für Sicherheit auf, wie es insgesamt bundesweit Förderungen gibt.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Förderungen vor allem für Sicherheit