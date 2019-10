Die Sozialdemokratie steckt nicht erst seit der vergangenen Nationalratswahl in einer Krise. Die rote Parteijugend will die SPÖ deshalb radikal verändern.

21,2 Prozent. Das ist das schlechteste Ergebnis, das die SPÖ in der Zweiten Republik bei einer Nationalratswahl erreicht hat. Die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend, Julia Herr (26), zieht erstmals in den Nationalrat ein, will die SPÖ neu organisieren und sie ...