Junge fallen gegenüber Älteren beim Einkommen zurück

Seit der Finanzkrise 2008 sind die Jungen ärmer als die Älteren geworden: In zwei Drittel der europäischen Länder ist die relative wirtschaftliche Position der Menschen zwischen 20 und 39 Jahren im Vergleich zu allen Erwachsenen schwächer geworden - darunter auch in Österreich, so Demographen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) im neuen "European Demographic Data Sheet".

SN/APA (dpa)/Heiko Wolfraum Jüngere Menschen deutlich benachteiligt