"Jungspund" Rosenkranz zum blauen BP-Wahlkampfauftakt in OÖ

Den Auftakt in den Intensiv-Wahlkampf für die Hofburg-Wahl hat die FPÖ am Samstag auf dem Welser Volksfest in gewohnter Manier begangen: Parteichef Herbert Kickl holte zum Rundumschlag gegen die Bundesregierung aus. Bundespräsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz sparte vor allem nicht mit Kritik am amtierenden Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen.

SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Offiziell beginnt am Samstag der Bundespräsidentenwahlkampf der FPÖ