Justiz ermittelt gegen ehemalige FPÖ-EU-Abgeordnete Kappel

Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen die ehemalige FPÖ-EU-Abgeordnete Barbara Kappel wegen des Verdachts des schweren Betrugs sowie Verleumdung von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Die Anklagebehörde bestätigte am Samstag entsprechende Medienberichte gegenüber der APA. Kappel soll von einem bulgarischen Geschäftsmann Geld entgegengenommen haben; sie soll ihn glauben gemacht haben, dass ihre Kandidatur an eine Spende an die FPÖ gebunden sei.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Ex-FPÖ-EU-Abgeordnete Barbara Kappel