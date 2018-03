Justiz prüft Polizeieinsatz bei Staatsschutz

Eine Wiener Polizeieinheit führte bei Verfassungsschützern eine Razzia durch. Ging dabei alles mit rechten Dingen zu?

Im Justizministerium wird derzeit auf Hochdruck ein überaus brisanter Fall geprüft. Auf dem Spiel steht nichts Geringeres als die österreichische Staatssicherheit.

Was ist passiert? Hohe Beamte des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) - darunter der Chef Peter Gridling - sollen in eine Affäre rund um nordkoreanische Pässe, die über Österreich nach Südkorea gekommen sein sollen, und nicht ordnungsgemäß gelöschte Daten verwickelt sein. Der Verdacht des Amtsmissbrauchs steht im Raum, die Wirtschafts und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt, eine Hausdurchsuchung im BVT-Hauptquartier wurde durchgeführt. Alle Beschuldigten weisen die Vorwürfe von sich. Doch mittlerweile wurde aus der Causa eine politische Affäre. Grund dafür: Der zuständigen Staatsanwältin wurde zur Razzia in den Räumlichkeiten des BVT nicht das für interne Ermittlungen zuständige Bundesamt für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) zur Seite gestellt. Die Sicherungsmaßnahmen bei der Durchsuchung führte die "Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität" (ESG) durch. Dessen Leiter, Wolfgang Preiszler, ist FPÖ-Lokalpolitiker.