Justiz-Rechtsschutzbeauftragte Aicher vor U-Ausschuss

Am Mittwoch geht die U-Ausschusswoche mit gleich drei Auskunftspersonen zum Justiz-Thema weiter. Prominenteste der auf Wunsch der ÖVP Geladenen ist die Justiz-Rechtsschutzbeauftragte Gabriele Aicher. Sie hatte nach heftiger Kritik aus der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ihren Rückzug von ihrem Posten per 30. Juni angekündigt. Aichers Kritik richtete sich etwa gegen die Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit den Ermittlungen in der ÖVP-Inseratenaffäre.

SN/APA/DIE PRESSE/CLEMENS FABRY/DIE Aicher darf sich äußern