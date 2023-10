Tod eines Umstrittenen: Justiz-Spitzenbeamter Christian Pilnacek verstorben

Der langjährige Sektionschef im Justizministerium Christian Pilnacek ist am Freitag tot aufgefunden worden. Pilnacek galt als Architekt der großen Strafrechtsreform 2008 - und war gleichzeitig der wohl umstrittenste Spitzenbeamte der Republik. In den vergangenen Jahren war er immer wieder Teil politischer Konflikte und wurde vor geraumer Zeit von Justizministerin Alma Zadic suspendiert.



Zuletzt war Pilnacek, der jahrelang als "heimlicher Justizminister" gegolten hatte, bei der Premiere des Streifens "Kurz - der Film" öffentlich in Erscheinung getreten. Der Spitzenjurist, der jahrelang die Strafrechtsabteilung des Justizministeriums geleitet hatte, ist Jahre zuvor über seine allzu engen Kontakte zur ÖVP gestolpert. Für Kritik hatte beispielsweise gesorgt, dass er - obgleich er an der Spitze der Weisungskette aller Staatsanwaltschaften stand - hochrangige Beschuldigte in Korruptionsverfahren persönlich in seinem Büro empfangen hatte. Als der damalige Finanzminister Gernot Blümel von der Justiz einvernommen werden sollte, fragte Pilnacek besorgt via Handy-Nachricht an Blümels Kabinettschef: "Wer vorbereitet Gernot auf seine Vernehmung?" Die Hausdurchsuchungen im Finanzministerium bezeichnete er als "Putsch". Das brachte ihm später eine Disziplinarstrafe ein. Bereits 2019 gab es Schlagzeilen über Pilnacek: Dieser hatte in einer Besprechung mit der Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft seinen Kollegen geraten, wenig aussichtsreiche Ermittlungsstränge in einem Eurofighter-Verfahren zu "derschlagen". Dies wurde von den Untergebenen des Sektionschefs als Aufforderung zum Amtsmissbrauch interpretiert, woraufhin sie Anzeige gegen ihren Chef erstatteten. Die Angelegenheit verlief im Sand, sie war aber sinnbildlich für das schlechte Klima im Umfeld des damals noch allmächtigen Sektionschefs.

Der Abstieg Pilnaceks hatte begonnen, als Justizministerin Zadic 2020 die Sektion des Sektionschefs zerschlug. Pilnacek war fortan nicht mehr als Chef der Staatsanwaltschaften, sondern für die Straflegistik zuständig. 2021 beschlagnahmte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sein Handy. in der Folge sickerten Nachrichten aus diesem Handy an die Medien durch, was die Karriere des ehrgeizigen Juristen endgültig beenden sollte. So hatte er an den einstigen Justizminister und damaligen Verfassungsrichter Wolfgang Brandstetter geschrieben: "Nein, einen vom VfGH fehlgeleiteten Rechtsstaat kann man nicht mehr dienen." Über zwei weibliche Mitglieder des VfGH schrieb Pilnacek, dass diese "gute Müllfrauen in Kuba" abgeben würden.

In einem Prozess, in dem es um die Weitergabe von Informationen an eine damalige Kurier-Journalistin ging, wurde Pilnacek rechtskräftig freigesprochen. Der einst so mächtige Spitzenbeamte trug schwer an seinem Machtverlust, an eine Rückkehr ins grün geführte Ministerium war nicht zu denken.

Justizministerin Zadic reagierte mit "großer Erschütterung" auf den Tod Pilnaceks. Er sei ein "fachlich äußerst versierter Jurist" gewesen, der mit seiner Expertise einen großen Beitrag zur Straflegistik geleistet habe.