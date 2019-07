Justiz- und Innenressort dementieren Ermittlungs-Behinderung

Sowohl das Justiz- als auch das Innenministerium haben Spekulationen zurückgewiesen, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften in Sachen Ibiza-Video behindert oder verzögert zu haben. In Beantwortung von parlamentarischen Anfragen der NEOS, in denen dieser Verdacht in den Raum gestellt wurde, stellen das sowohl Justizminister Clemens Jabloner als auch Innenminister Wolfgang Peschorn in Abrede.

SN/APA/Archiv/GEORG HOCHMUTH Jabloner und Peschorn antworten so auf eine parlamentarische Anfrage