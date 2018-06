Kämpferischer Wimmer bleibt pro-ge-Chef

Rainer Wimmer führt auch in den kommenden fünf Jahren die größte Arbeitergewerkschaft an. Beim Gewerkschaftstag der Produktionsgewerkschaft pro-ge wurde er am Donnerstag mit 97,2 Prozent bestätigt. Seine Wahlrede ging der 62-Jährige zwar angriffig an, Streiks dürften aber nicht bevorstehen. Mit Verweis auf die Kollektivvertragsverhandlungen deutete Wimmer eine harte Herbstlohnrunde an.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Wimmer erntete viel Zustimmung