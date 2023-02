Kärnten: Früher war der Wurm drin

Einst flohen die Köpfe, die das Land prägen sollten. Heute zieht das Boomland an. Der Schock der Hypo hat geheilt. Ein Versuch über Kärnten.

Im Land der heruntergefallenen Sonne leuchtet der Abendhimmel verführerisch. Ein frühlingshafter Tag beendet seinen Auftritt mit einem Farbspektakel. Viele Kärntnerinnen halten den Himmel in Erdbeer via Foto fest und lassen ihre sozialen Netzwerke teilhaben. Heute weiß man immerhin: Am Morgen geht die Sonne wieder auf. Das Bonmot nach dem Tod des früheren Landeshauptmanns Jörg Haider, die Sonne sei vom Himmel gefallen, hat sich überlebt.

Die Weltuntergangsstimmung am Wörthersee ist überwunden, ebenso das ewige Kärnten-Bashing. "Ein Vierteljahrhundert hat Österreichs ...