Kärnten übernimmt ab Juli Vorsitz der LH-Konferenz

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) wird mit 1. Juli den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz von Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) übernehmen. Die Übergabe soll am 17. Juli in Stadtschlaining im Burgenland stattfinden. Unter dem Motto "Gemeinsam Krisen meistern und Zukunft schaffen" sollen Schwerpunkte in den Bereichen Teuerung, Gesundheit und Bildung gesetzt werden. Zudem wolle man die Neugestaltung des Finanzausgleichs in Angriff nehmen.

BILD: SN/APA/GERD EGGENBERGER/GERD EGGENB Peter Kaiser übernimmt von Hans Peter Doskozil