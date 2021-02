Kärnten wählt Gemeinderäte und Bürgermeister

Am Sonntag finden in Kärnten Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in allen 132 Gemeinden statt. Wahlberechtigt sind 465.256 Menschen, Zehntausende davon haben bereits vor dem eigentlichen Wahltag ihre Stimme abgegeben. Wegen des Briefwahl-Rekords ist in den großen Städten damit zu rechnen, dass endgültige Ergebnisse erst am Montag vorliegen. Der Urnengang steht im Zeichen der Corona-Pandemie, es wurde eigens ein Hygienekonzept beschlossen, um Ansteckungen zu vermeiden.

SN/APA/GERD EGGENBERGER Stimmabgabe unter strengeren Corona-Schutzmaßnahmen