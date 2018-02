Kärnten-Wahl beginnt mit dem Vorwahltag

Mit dem Vorwahltag beginnt am Freitag die Landtagswahl in Kärnten. Wer zum regulären Wahltermin am 4. März keine Zeit hat und nicht via Wahlkarte seine Stimme abgeben will, hat am vorgezogenen Wahltag die Gelegenheit dazu. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren nutzten 4,3 Prozent der Wahlberechtigten diese Möglichkeit.

SN/APA/ROBERT PARIGGER Es darf schon im Vorhinein gewählt werden