Kärnten-Wahl: Ein Roter will Landeskaiser werden

Nur noch drei Parteien im Kärntner Landtag? Oder doch fünf? Gar sechs? Sicher ist bloß, dass Peter Kaiser die Landtagswahl gewinnen wird. Aber wer wird regieren?

Stell dir vor, es ist Landtagswahl und man wird nicht auf Schritt und Tritt durch visuell aufdringliche und in ihren Botschaften hohle Wahlplakate belästigt. Wer in diesen Tagen durch Klagenfurt spaziert, muss gar nicht bemerken, dass morgen, Sonntag, ein Urnengang bevorsteht. Eine Beschränkung der Wahlkampfkosten auf 590.000 Euro pro Partei sowie das Positivbeispiel der SPÖ, die bei

der Wahl 2013 auch ohne Plakatflut einen

Triumph errungen hatte, haben offenbar zu

einem kollektiven Umdenken geführt. Kärnten zeigt vor: Es geht auch anders. Ohne Materialschlacht. Small is beautiful.