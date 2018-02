Kärnten-Wahl: Fast 20.000 haben schon ihre Stimme abgegeben

Das Interesse der Kärntner Bevölkerung am Vorwahltag vergangenen Freitag ist größer gewesen als vor fünf Jahren. Insgesamt 19.889 Personen nutzten das Angebot und gaben ihre Stimme bereits ab. Das gab die Landeswahlbehörde am Montag bekannt. Die Beteiligung lag somit bei 4,6 Prozent, im Jahr 2013 hatte sie 4,3 Prozent betragen.

Auch die endgültige Zahl der Wahlberechtigten steht fest, es sind 434.121. Die Frauen haben dabei mit 225.724 ein deutliches Übergewicht gegenüber den Männern (208.397). Wer am Wahltag keine Zeit hat, das Wahllokal aufzusuchen, kann noch bis inklusive Mittwoch, 28. Februar, schriftlich ein Wahlkarte beantragen. Mündlich geht es auch noch am Donnerstag. Dabei kann man sowohl per Briefwahl die Stimme abgeben als auch mit der Wahlkarte in jeder Kärntner Gemeinde wählen.

(APA)