Kärnten-Wahl: Sondierungsgespräche starten am Mittwoch

Die erste Runde der Sondierungsgespräche nach der Kärntner Landtagswahl wird aus SPÖ-Sicht noch in dieser Woche abgewickelt. Am Mittwoch gibt es ein Treffen mit der FPÖ, am Donnerstag ist die ÖVP an der Reihe und am Freitag sondiert die SPÖ mit dem Team Kärnten, gab Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Dienstag bekannt. Auch das Verhandlungsteam für mögliche Koalitionsgespräche stehe bereits. Die ÖVP will nach der SPÖ auch mit FPÖ und Team Kärnten sondieren.

BILD: SN/APA/GERT EGGENBERGER Die Sondierungsgespräche geht Kaiser zügig an.