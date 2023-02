Kärntens Landeshauptmann Kaiser für SPÖ-Doppelspitze

Die Debatte um die Führung der Bundes-SPÖ nimmt weiter an Fahrt auf: Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) spricht sich nun im Interview mit PULS 4 und ATV für eine Doppelführung der Bundespartei aus, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Auf die Frage, ob er sich Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil an der Spitze der SPÖ vorstellen könnte, antwortete Kaiser: "Ich fände das gut." Überhaupt solle man eine "Schattenregierung" aufbauen.

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Rendi-Wagner steht wieder einmal im Zentrum der Diskussion