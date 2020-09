Kärntens LH Kaiser auf Facebook attackiert: Anzeige

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat gegen den ehemaligen Kärntner Landtagsabgeordneten Martin Rutter und eine weitere Person eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eingebracht. Rutter war am Wochenende dabei, als in Wien eine Regenbogenfahne zerrissen wurde, was Kaiser scharf kritisierte. Rutter attackierte den Landeshauptmann daraufhin via Social Media.

SN/APA/GERD EGGENBERGER Peter Kaiser unternimmt rechtliche Schritte