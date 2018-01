Kärntner FPÖ-Mandatar muss Ingrid Thurnher 3000 Euro zahlen

Der Kärntner Landtagsabgeordnete Harald Trettenbrein (FPÖ) muss Ingrid Thurnher, Chefredakteurin des Senders ORF III, 3.000 Euro an Schadenersatz wegen eines Facebook-Postings bezahlen. Das wurde am Landesgericht Klagenfurt in erster Instanz entschieden, teilte eine Justizsprecherin auf APA-Anfrage mit. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Entschädigung für Ingrid Thurnher