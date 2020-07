Kärntner Landeshauptmann in häuslicher Quarantäne

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) ist in häuslicher Quarantäne. Er war Kontaktperson einer Frau, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Das gab der Landespressedienst am Freitag bekannt. Ein erster Corona-Test am Freitag verlief negativ, sagte sein Sprecher der APA.

SN/APA/HANS PUNZ Peter Kaiser hatte bei Dekretverleihung Kontakt zu einer Infizierten