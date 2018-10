Kärntner ÖVP-Parteitag: Kurz als ortete Aufbruchsstimmung

ÖVP-Obmann und Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Dienstagabend beim ÖVP-Landesparteitag in Velden am Wörthersee von der "Aufbruchsstimmung" im Saal geschwärmt und gleich an den Wahlsieg bei der Nationalratswahl im vergangenen Oktober erinnert. Zuvor hatte Landesparteichef Martin Gruber angekündigt, seine Partei in Kärnten breiter aufstellen und Landeshauptmann werden zu wollen.

So ein Wahlerfolg wie jener am 15. Oktober sei kein Selbstzweck, sondern der Anfang harter Arbeit, betonte Kurz und ging unmittelbar danach zum Thema illegale Migration über, die es zu bekämpfen gelte. Es folgte die Absage an die jahrzehntelange Schuldenpolitik, die nun von der neuen ÖVP beendet worden sei. Gleichzeitig müsse die Steuerlast gesenkt werden, erste Schritte seien bereit gesetzt worden, so der Bundeskanzler mit Verweis auf den Familienbonus. Man arbeite an einer Steuerreform 2020 für die Entlastung der arbeitenden Menschen. Kurz verwies auf die sinkende Arbeitslosigkeit und die sinkende Schuldenquote des Landes. Man müsse "schleunigst etwas tun für die Pflege", die Lösung der Pflegefrage sei vordringlich, betonte der Bundeskanzler gleich mehrmals.

Für alle diese Maßnahmen und Fragen brauche es eines, nämlich starke Partner. "Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf, denn die Kärntner Volkspartei war für mich immer ein starker Partner." Er bitte auch für die Zukunft um Unterstützung, vor allem dann, wenn es schwieriger werde. Kurz bedankte sich auch bei den Vorgängern Grubers als Parteiobleute. Namentlich nannte er dabei Gabriel Obernosterer und Christian Benger. Dem neuen Chef Gruber prophezeite er, Landeshauptmann von Kärnten zu werden.

Zuvor hatte der designierte Landesparteiobmann Martin Gruber die Delegierten auf seine Vorhaben eingeschworen. Turbulente Zeiten würden hinter der Kärntner ÖVP liegen: "Wir haben uns im Frühjahr als Partei nicht mit Ruhm bekleckert." Es sei viel Porzellan zerschlagen worden, es sei nicht richtig gewesen, dass die Funktionäre damit belastet worden seien. "Ich will aber nicht, dass wir uns länger mit Vergangenheitsbewältigung aufhalten", sagte Gruber. Die Volkspartei sei ihm eine Herzensangelegenheit, er wolle mit einem Team arbeiten, das sich kenne und sich in seinen Stärken ergänze. Die Volkspartei solle wieder zur Volkspartei im eigentlichen Sinne werden: Es gelte, die Interessen aller Menschen zu vertreten, "dann wird die Volkspartei wieder zu einer Erfolgspartei werden".

Sebastian Kurz habe auf Bundesebene gezeigt, was möglich sei, wenn man geschlossen zusammenstehe. Gruber sagte, er wolle nicht von der Bühne herab erklären, wie Politik zu funktionieren habe: "Denn das wisst ihr selbst. Wir brauchen keine weiteren Überschriften." Was die Partei weiterbringe, sei eine neue Kärntner Politik - eine Politik für seine beiden Kinder, "für eure Kinder und eure Enkelkinder". Es interessiere ihn nicht, Politik daran zu messen, ob man Posten besetzen könne oder den schnellen Applaus von Medien zu bekommen.

"Wir brauchen wieder eine Politik des Weitblicks statt der Engstirnigkeit, wir müssen uns wieder mit den Problemen beschäftigen, die die Leute täglich beschäftigen", warnte Gruber. Auch die Klimaerwärmung nannte er als Thema: "Wir haben es gerade in diesen Tagen leidvoll miterlebt, was für Auswirkungen das auch in Kärnten hat." Man könne, was den Umweltschutz angeht, damit beginnen, Einkaufstaschen aus Kartoffel- oder Maisstärke zu verwenden, die auch für Arbeitsplätze im Land sorgen könnten.

Weitere Themen des designierten Parteiobmannes: Hochwertige Pflege dürfe weder vom Einkommen noch vom Wohnort abhängig sein, die digitale sei die wichtigste Infrastruktur, die es auch am Land zu schaffen gebe - und auch um die Kärntner Straßen gelte es, sich zu kümmern, womit er mit der Straßenbauoffensive bereits begonnen habe, so Gruber. Einer der zentralen Gründe für Abwanderung sei auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, darum müsse man sich kümmern. Weiters gelte es, Kärnten zum unternehmerfreundlichsten Bundesland zu machen.

Viele Themen habe man in der Vergangenheit nicht angesprochen: "Wir haben gesagt, dass das nicht zu uns passt." Aber nicht die Probleme müssten sich an die Partei anpassen, sondern die Politik an die Probleme: "Deshalb versichere ich euch, wir werden kein Thema links liegen lassen. Aber ihr kennt mich: Wir werden auch kein Thema rechts liegen lassen." 2009 sei er zum jüngsten Bürgermeister des Landes gewählt worden, nun möchte er als jüngster Parteiobmann antreten - und dann möchte er es schaffen, auch der jüngste Landeshauptmann zu werden.

Quelle: APA