Kärntner ÖVP-Vorstand nominierte Gruber als Spitzenkandidat

Der Landesparteivorstand der ÖVP Kärnten hat sich am Freitag einstimmig für Martin Gruber als Spitzenkandidat bei der Wahl zum Kärntner Landesparteiobmann ausgesprochen. Wie die Partei am Samstag mitteilte, wird die Wahl im Rahmen des nächsten Landesparteitages stattfinden - am 30. Oktober mit Beginn um 18.30 Uhr im Casineum Velden.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Gruber führt die Partei bereits seit April