Kärntner Ulrichsbergtreffen findet dieses Jahr nicht statt

Das Veteranentreffen am Kärntner Ulrichsberg findet dieses Jahr nicht statt. Wie die "Kleine Zeitung" in ihrer Mittwoch-Ausgabe berichtet, hat Hermann Kandussi, Obmann der Ulrichsberggemeinschaft, eine "Pause" angekündigt. Man wolle vieles neu organisieren und im nächsten Jahr wieder ein Gedenktreffen veranstalten, so Kandussi.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Der Ulrichsberg ruft - aber nicht 2018