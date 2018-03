Kärntner wählen neuen Landtag

Die Kärntner Landtagswahl hat begonnen. Beim dritten Urnengang auf Landesebene nach Angelobung der schwarz-blauen Bundesregierung sind 434.121 Wahlberechtigte dazu aufgefordert, über die Zusammensetzung des Landesparlaments zu entscheiden. Wie in Tirol vor einer Woche sind 36 Mandate zu vergeben. Das erste Wahllokal hat um 5.30 Uhr geöffnet, Wahlschluss ist um 16.00 Uhr.

Da die Wahlkarten aber noch bis 17.00 Uhr abgegeben werden können, werden die Resultate erst nach 17.00 Uhr veröffentlicht. Mit dem vorläufigen Endergebnis ist nicht vor 19.00 Uhr zu rechnen. Die Briefwahl und in "fremden" Wahlkreisen abgegebene Wahlkarten - geschätzt rund 20.000 Stimmen - werden im südlichsten Bundesland erst am Montag ausgezählt, im Falle von knappen Ergebnissen könnten Entscheidungen daher erst dann feststehen.

Landeshauptmann Peter Kaiser will mit der SPÖ den 2013 errungenen Landeshauptmannsessel verteidigen. Bei dieser Wahl gilt aber erstmals die neue Landesverfassung, der bisher regierende Proporz wurde abgeschafft. Wird Kaiser, was die Umfragen nahelegen, erster, braucht er Koalitionspartner, um eine Regierung zu bilden. Jene Parteien, die in Opposition gehen (müssen), sind in der Regierung nicht mehr vertreten.

Kaiser gab am Vormittag seine Stimme an der Klagenfurter Alpen-Adria-Universität ab. Dabei bedankte er sich bei allen Mitbewerbern für den Wahlkampf und gab sich "sehr positiv gestimmt". Er erhofft sich laut eigener Aussage 39,9 Prozent für die Landtagswahl - "damit ich noch Luft nach oben habe". Zu einer möglichen "Absoluten" an Mandaten gab sich Kaiser distanziert. Dies sei ein "Unwort".

Bei noch nicht ganz optimalen Wetterbedingungen gab FPÖ-Spitzenkandidat Gernot Darmann seine Stimme ab. Allerdings zeigte er sich optimistisch: "Der versprochene blaue Himmel ist sicher irgendwo da oben." Als Ergebnis für seine Freiheitlichen erhoffte er sich abermals das Überschreiten von 25 Prozent.

Wie Darmann hoffte auch Grünen-Chef Rolf Holub, dass sich das Wetter am Wahlsonntag zu seinen Gunsten drehen wird. Beide Landesparteichefs gaben einander bei der Stimmabgabe im selben Wahllokal die Klinke in die Hand. "Es wird noch sonnig werden, und es wird noch grün werden", erwartete Holub für die Landtagswahl.

Auf die Frage, ob die ehemalige Grünen-Chefin Eva Glawischnig mit ihrem wenige Tage zuvor bekannt gewordenen Novomatic-Engagement "geholfen" habe, meinte er: "Geholfen würde ich nicht sagen." Gram gebe es aber keinen. "Ich kenne die Eva und mag sie."

Der Spitzenkandidat der Kärntner ÖVP, Christian Benger, gab sich in seiner Heimatgemeinde Griffen betont gelassen . "Ich bin sehr entspannt", sagte er vor dem Gemeindeamt, wo er nach dem Kirchgang eintraf, um seine Stimme abzugeben.

