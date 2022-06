Kaiser bei Parteitag in Kärnten vor Wiederwahl

Die SPÖ Kärnten hat den Parteitag am Samstag für die Gelegenheit genutzt, die Partei auf den kommenden Wahlkampf für die Landtagswahl am 5. März 2023 einzustimmen. Während sich Bundesparteiobfrau Pamela Rendi-Wagner an der Bundesregierung abarbeitete, widmete sich der Landesvorsitzende Peter Kaiser der Kärntner Perspektive. Nach den Reden fanden die Wahlen statt, ein Ergebnis wurde für den frühen Nachmittag erwartet.

Kaiser ging auf das Motto des Parteitages "Immer an deiner Seite" ein: "Das ist keine leere Ansage, keine Parole, sondern ein Standpunkt, den wir einnehmen." Sozialdemokratinnen und -demokraten würden bedingungslos für Fairness, Chancengerechtigkeit und für mehr Miteinander einstehen: "Wir lassen auch niemanden zurück." Das sei auch die Kontinuität der Sozialdemokratie: "Das Motto 'Immer an deiner Seite' richtet sich an alle Menschen, egal wer und wie sie sind."

Bei all den Krisen, mit denen man nun zu kämpfen habe, stelle er sich die Frage: "Ist es schon out oder unschick, sich den Problemen in gebotener Ernsthaftigkeit zu widmen? Ich glaube, es ist höchst an der Zeit, mehr nachzudenken und weniger Schlagzeilen zu produzieren - aber dafür zu sorgen, gesellschaftliche Zustände zu verbessern, wenn sie schlecht sind und abzusichern, wenn sie in Ordnung sind." Nicht zuletzt in dem Zusammenhang mit der Teuerung brauche es Preisdeckel: "Es gibt ein Preisgesetz, das der Bundesregierung diese Möglichkeit gibt." Für akademische Diskussionen, ob die Regierung das dürfe, hätten die, die mit den gestiegenen Preisen zu kämpfen habe, kein Verständnis.

Kärnten habe man vorwärts gebracht, auch mit der Unterstützung von Koalitionspartnern, sagte Kaiser, der seit 2013 Landeshauptmann ist. Aber: "Wir sind mit dem, was wir in den letzten zehn Jahren geleistet haben, noch lange nicht fertig." Sein "Plan K" für Kärnten heiße "Fortschritt", was aber nicht automatisch "mehr" bedeute, sondern "qualitatives Wachstum und Daseinsvorsorge". Vor allem im Hinblick auf die Klimakrise müsse man "mehr tun als jemals zuvor".

Kaiser hob in seiner fast einstündigen Rede den "Kärnten Bonus" für von der Teuerung besonders betroffene Personen hervor, ebenso das "Kinderstipendium", mit dem ab Herbst die durchschnittlichen Kinderbetreuungskosten vom Land übernommen werden. Viel zu tun sei noch im Bereich der Pflege, eine Arbeitsgruppe arbeite zudem momentan daran, wie man "weitere regenerative Energiequellen" in Kärnten erschließen könne. Nicht zuletzt waren auch die Turbulenzen um den Flughafen Klagenfurt Thema. Man wolle den Flughafen erhalten und: "Ich werde in den nächsten Tagen unsere roten Linien präsentieren." Ihm gehe es nicht um die Zeit bis zur nächsten Wahl, bekräftigte Kaiser: "Kärnten muss enkeltauglich werden." Kaiser vierwies auch noch darauf, keinen "Wahlkampf", sondern eine "Wahlbewegung" zu führen, und zwar "mit harter Arbeit".

Rendi-Wagner dämpfte in ihrer Rede anfangs die Stimmung, der Parteitag finde "in Zeiten der Unsicherheit und Angst" statt. Die Pandemie sei noch immer nicht vorüber, es tobe ein Krieg mitten in Europa und man erlebe die größte Teuerung seit 47 Jahren. Diese Zeit fordere alle, aber: "In dieser Zeit sind wir Zeugen einer Bundesregierung, die schlichtweg überfordert ist." Die Regierung sei selbst zum Krisenfall geworden: "Das ist ein Problem für uns alle." Man habe binnen kurzer Zeit drei verschiedene Kanzler erlebt und was die Vertrauenswerte angeht, müsse auch Karl Nehammer (ÖVP) zurücktreten.

Angesichts der aktuellen Probleme müssten nachhaltige Lösungen auf den Tisch, "und genau das passiert nicht", so Rendi-Wagner, die der Regierung attestierte, "nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems" zu sein. Die SPÖ weise seit langer Zeit darauf hin, dass etwas gegen die Inflation übernommen werden müsse: "Nach Monaten des Zögerns wurde jetzt mit großem Trara ein angeblich großes Paket der Bundesregierung präsentiert." Wenn man genau hinsehe, merke man allerdings, dass das Paket "Schwächen und Löcher" habe: "In Summe sieht man, dass die Besserverdiener wesentlich mehr profitieren als die, die es eigentlich wirklich brauchen." In dem Paket sei auch nichts vorgesehen, was die Preise nachhaltig senke: "Ganz im Gegenteil, die Preise werden weiter steigen."

Tatsächlich sei es so, dass nicht die kleinen Betriebe, sondern die großen Konzerne von den Plänen der Bundesregierung profitieren würde, sagte Rendi-Wagner. Das Steuersystem müsse gerechter ausgestaltet sein, eine Erbschaftssteuer müsse her, wie es sie schon in 19 Ländern der EU gebe. Wann immer auch die Zeit der Bundesregierung zu Ende geht, "dann wird die Regierung einen Scherbenhaufen hinterlassen, finanziell und auch wirtschaftlich". Aber: "Immer dann, wenn andere einen Scherbenhaufen hinterlassen haben, haben wir den weggeräumt", spannte sie den Bogen zu Kaiser und Kärnten in der Zeit "nach den Haider-Jahren". Peter Kaiser habe "dieses schöne Bundesland wieder aufgebaut und vom Abgrund an die Spitze geführt." Kaiser sei kein Showman, sondern stehe für "besonnene, ehrliche, anständige, seriöse Politik", sparte sie nicht mit Adjektiven.

Landesgeschäftsführer Andreas Sucher hatte zuvor eine Bilanz über aus Parteisicht besonders gelungene Projekte gezogen, die er zusammenfasste mit: "Man kann stolz sein, dass Peter Kaiser und sein Team Kärnten vom Pannenstreifen auf die Überholspur gebracht haben." Nun gelte es, die Probleme der Menschen zu erkennen und sich darum zu kümmern. Die Wahl im März wolle man "nicht nur knapp gewinnen, sondern hoch, damit klargestellt ist, wer gute Arbeit leistet und weiterhin leisten kann". Wenn man geschlossen so weiterarbeite wie bisher, werden man die Menschen überzeugen am 5. März "ein starkes Votum für die Kärnten-Partei und Peter Kaiser abzugeben". Dabei streifte Sucher auch die Bundesebene: "Wir brauchen auch auf Bundesebene wieder eine rote Bundeskanzlerin."