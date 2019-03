Kaiser fordert von EU Subsidiarität im Gesetzgebungsprozess

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat sich anlässlich des 8. Europäischen Gipfels der Städte und Regionen, der am Donnerstag und Freitag in Bukarest stattfand, gegenüber der APA für "Subsidiarität nicht nur als Prinzip, sondern auch im Gesetzgebungsprozess" ausgesprochen. Durch Einbindung jener Bereiche, die nähest am Bürger seien, könne die Demokratie in Europa weiterentwickelt werden.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Kaiser will mit Kärnten an EU-weitem Netzwerk mitwirken