Kaiser will "Koordinationsstelle" für gekündigte Mitarbeiter

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat am Sonntag eine neue Idee aufgebracht, wie man die zur Kündigung angemeldeten Mitarbeiter der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle unterbringen könnte. Er tritt in der "Kleinen Zeitung" für eine Koordinationsstelle der Bundesländer in der Löwelstraße ein, die dann auch von den Landesorganisationen mitfinanziert werden könnte.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Die Bundes-SPÖ musste einige ihrer Mitarbeiter kündigen