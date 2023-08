Kalte Progression: Landau fordert Mittel für Geringverdiener

In der Debatte um das variable Drittel der kalten Progression hat sich Caritas-Präsident Michael Landau am Sonntag dafür ausgesprochen, mit dem Geld Bezieher geringer Einkommen und Pensionen entlasten. Diese seien "am stärksten von der Teuerung betroffen", schrieb Landau auf der Plattform "X" (früher Twitter). "Die Verantwortlichen der Republik sollten wenigstens das verbliebene Drittel sozial und gestalterisch nutzen."

BILD: SN/APA (ARCHIV)/ROLAND SCHLAGER Caritas-Direktor Landau zum variablen Drittel der Kalten Progression