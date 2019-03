Gegen "administrativen Overkill" und behördlich verordneten Aufzeichnungswahn - und für eine Stärkung der Lehrer: Was Sepp Schnöll, engagierter Pädagoge seit 40 Jahren, an der Schule ändern würde.

Für den Lehrer Sepp Schnöll ist Unterrichten ein Privileg. Das Privileg, "jeden Tag mit dem Wertvollsten unserer Gesellschaft arbeiten zu dürfen". Wenn der nimmermüde, unkonventionelle Pädagoge an der Neuen Mittelschule in Kuchl Englisch nach seinem multisensorischen Prinzip "Learning by doing ...